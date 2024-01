Ontwikkelaars: problemen met netaansluiting vertragen nieuwbouw

Project- en gebiedsontwikkelaars zeggen dat de problemen met netaansluitingen van nieuwbouwwoningen groter worden. Dat zorgt voor vertraagde projecten en huizen die minder snel opgeleverd worden. “De tijd tussen het initiatief voor een bouwproject en de sleuteloverdracht is veel langer dan eigenlijk zou hoeven”, stelt Coen van Rooyen, algemeen directeur van de brancheorganisatie voor ontwikkelaars en bouwondernemers WoningBouwersNL.

Het volle elektriciteitsnet leidt nog niet tot afstel, maar wel tot uitstel van het opleveren van nieuwbouwwoningen, volgens Van Rooyen. “Dat is een enorme zorg. We komen nu 400.000 woningen tekort en dat probeer je zo snel mogelijk op te lossen.” Donderdagochtend maakte de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) bekend dat bouwprojecten soms niet tijdig de benodigde aansluiting op het net krijgen en woningen hierdoor soms wel een half jaar leeg staan.

“Als sector zijn we het afgelopen decennium druk bezig geweest met industrialisering. Wij kunnen woningen in een dag uit de fabriek laten komen en zijn dan een half jaar aan het wachten op de energieaansluiting en het moment dat de woning in gebruik genomen kan worden”, voegt Van Rooyen toe. “Dat is eindeloos zonde. De snelheid wordt bepaald door de langzaamste in het proces.”

Ook directeur Jan Fokkema van de belangenorganisatie voor projectontwikkelaars Neprom stelt op steeds meer plekken vast dat het langer duurt voordat de energie aangesloten is. Woningen worden vaak nog wel aangesloten, maar voor winkels en andere voorzieningen in de wijk is dan geen ruimte, ziet hij. “Dan is de hele buurt minder goed bruikbaar.”

WoningBouwersNL denkt dat er zo vroeg mogelijk in het proces transparantie moet zijn over waar er gebouwd wordt, zodat netbeheerders zich daarop kunnen voorbereiden. Fokkema pleit bovendien voor een goed monitorsysteem waarin “inzichtelijk is wanneer welke woning gebouwd gaat worden”. “We moeten een miljoen woningen bouwen en hebben geen idee wat waar gaat gebeuren. De eerste vereiste is daarom een helder inzicht in de stand van zaken van woningbouwprojecten”, meent de directeur van Neprom.