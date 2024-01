Oorlog met Hamas raakt begroting overheid Israël

De kosten voor de oorlog tussen Israël en Hamas slaan een flink gat in de begroting van de Israëlische overheid. Volgens het Israëlische ministerie van Financiën ontstond door de uitgaven over heel 2023 een begrotingstekort van 4,2 procent. Dat was nog een overschot van 0,6 procent in 2022.

Het tekort komt neer op een bedrag van 77,5 miljard sjekel, omgerekend bijna 19 miljard euro. Ook staan de belastinginkomsten onder druk omdat de economie wordt geraakt door de oorlog. Dat komt bijvoorbeeld door het wegvallen van toerisme en omdat Israëlische bedrijven veel werknemers hebben zien vertrekken om te vechten aan het front. Dat raakt de productie door gebrek aan personeel.

Ook zijn duizenden Palestijnse werknemers geweerd uit Israël, wat leidt tot nog grotere personeelstekorten. Verder zijn veel plaatsen bij de grenzen met Gaza en Libanon ontruimd sinds de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober.

De Israëlische centralebankpresident Amir Yaron heeft gezegd dat de kosten voor de oorlog in de Gazastrook wel 210 miljard sjekel kunnen bedragen. In dat bedrag zijn ook vergoedingen meegenomen voor mensen die de grensgebieden met Gaza en Libanon moesten ontvluchten om raketaanvallen en oorlogsdreiging.

Yaron roept de overheid dan ook op tot fiscale discipline en vermindering van uitgaven aan niet-essentiële zaken. Het begrotingstekort zou dit jaar verder kunnen stijgen tot 6 procent van het bruto binnenlands product van Israël.