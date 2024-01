Petitie voor afschaffing minimumjeugdloon 15.000 maal ondertekend

Ruim 15.000 mensen hebben een petitie ondertekend waarin gepleit wordt voor afschaffing van het minimumjeugdloon. Elf jongerenorganisaties hebben zich inmiddels bij de FNV-campagne aangesloten.

Onder de nieuwe steunbetuigingen zitten verschillende politieke jongerenorganisaties zoals Dwars, Jonge Democraten, Jonge Socialisten en SP Jongeren. Ook de Landelijke Studentenvakbond, CNV Jongeren en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) scharen zich achter de campagne, die oproept tot gelijk loon voor gelijk werk.

Het wettelijk minimumjeugdloon maakt dat werknemers van 18, 19 en 20 jaar aanzienlijk minder verdienen dan hun collega’s van 21 jaar en ouder. Volgens jongerenvakbond FNV Young & United komen jongeren door de lagere beloning in de problemen. Onderzoek zou uitwijzen dat zelfstandige 18-jarigen niet kunnen rondkomen van het jeugdloon. De jongerenorganisaties roepen het kabinet en de Tweede Kamer op om het volwassen minimumloon voor alle volwassenen te laten gelden, zoals dat nu ook al in landen als Duitsland en Frankrijk het geval is,