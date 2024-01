Recordaantal vliegtuigen besteld bij Airbus in 2023

Vliegtuigfabrikant Airbus heeft vorig jaar een recordaantal bestellingen ontvangen voor zijn vliegtuigen. Daarnaast overtrof het bedrijf zijn doelstelling voor 2023 om voldoende toestellen af te leveren. Airbus profiteert van de gestegen vraag van luchtvaartmaatschappijen nu de reissector is hersteld na de coronacrisis.

In totaal registreerde het bedrijf 2094 bestellingen, onder meer dankzij grote orders van maatschappijen IndiGo en Air India van respectievelijk 500 en 250 vliegtuigen. Maar ook luchtvaartmaatschappijen als Emirates en Turkish Airlines plaatsten vorig jaar megaorders. Alle bestellingen samen verbraken het oude verkooprecord uit 2014 van ongeveer 1800.

“We gingen er oorspronkelijk van uit dat de luchtvaart ergens in de periode tussen 2023 en 2025 zou herstellen”, zegt Airbus-topman Christian Scherer, verantwoordelijk voor de commerciële toestellen bij het bedrijf. Maar hij zag juist dat de markt voor bepaalde types eerder herstel toonde. “Reizen is terug en er is een serieus momentum”, stelt Scherer.