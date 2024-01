Toezichthouder VS onderzoekt incident met deurpaneel Boeing

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is een formeel onderzoek gestart naar de Boeing 737 MAX 9. Zondag besloot de toezichthouder al 171 vliegtuigen van dat type aan de grond te houden, na een noodlanding in de Amerikaanse staat Oregon. Die werd ingezet nadat een deurpaneel tijdens een vlucht was losgekomen.

In een brief aan vliegtuigfabrikant Boeing stelt de FAA dat het incident met het toestel van Alaska Airlines “nooit had mogen gebeuren en dat het niet opnieuw mag gebeuren”. Het onderzoek is volgens de autoriteit bedoeld om vast te stellen of de toestellen “in overeenstemming waren met het goedgekeurde ontwerp en veilig konden worden gebruikt in overeenstemming met de FAA-voorschriften”.

In andere 737 MAX 9-vliegtuigen werden later losse bouten gevonden in deurpanelen. Boeing-topman Dave Calhoun heeft al aangegeven dat de productiefouten aan de fabrikant zijn toe te schrijven. “We gaan dit aanpakken”, zei Calhoun, die eerder deze week tegen de tranen moest vechten tijdens een bijeenkomst van Boeing-personeel. “We erkennen onze fout.”