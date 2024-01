Topman Maersk: schepen mijden mogelijk nog maanden Rode Zee

Containerschepen van de Deense rederij Maersk blijven de Rode Zee mogelijk nog maandenlang mijden, zegt topman Vincent Clerc in een interview met de Britse zakenkrant Financial Times. Sinds vorige maand mijdt een van de grootste containerrederijen ter wereld de belangrijke vaarroute tussen Azië en Europa, nadat Houthi-rebellen uit Jemen meerdere keren schepen van Maersk hadden aangevallen.

Sinds de aanval laat Maersk zijn schepen om Afrika heen varen. Houthi-rebellen vallen geregeld vrachtschepen in de Rode Zee aan als vergelding voor geweld door Israël in de Gazastrook. Volgens de baas van de internationale scheepvaartorganisatie IMO hebben achttien logistieke bedrijven besloten deze vaarroute te mijden. De omleiding maakt de reis volgens de topman van Maersk 13.000 kilometer langer en kost per container honderden dollars meer aan onder meer brandstof. De rederij heft nu een extra toeslag.

De situatie in de Rode Zee kan grote gevolgen hebben voor consumenten, de beschikbaarheid van producten en de wereldwijde economie, aldus Clerc. “Op de korte termijn kan dit grote verstoringen veroorzaken aan het eind van januari, februari en in maart”, waarschuwt hij. Als het probleem niet wordt opgelost, liggen schepen binnenkort niet meer op de juiste plaats en dat vormt een bedreiging voor de logistiek en wereldwijde toeleveringketens, voegt Clerc daaraan toe.

Door de aanvallen op schepen in de Rode Zee daalde de wereldwijde handel in december met 1,3 procent vergeleken met november, meldt het Duitse economische onderzoeksinstituut Ifw. Momenteel gaan elke dag zo’n 200.000 containers door de Rode Zee. De maand daarvoor waren dat er veel meer, namelijk 500.000.