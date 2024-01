Vakantiebeurs rekent dit jaar op meer bezoekers dan in 2023

De organisatie achter de jaarlijkse Vakantiebeurs die donderdag weer van start gaat, verwacht meer bezoekers dan vorig jaar. Toen kwamen er ruim 65.000 mensen af op het vierdaagse vakantie- en reisevenement in de Jaarbeurs Utrecht. Een woordvoerster kan niet zeggen hoeveel dat er dit jaar precies worden, wel dat het drukker zal zijn. “Nederlanders willen op vakantie en zijn volop bezig met het maken van plannen”, merkt zij.

Om de toestroom van vakantieliefhebbers op te vangen, is de Vakantiebeurs dit jaar groter opgezet. Zo is er 1500 vierkante meter extra oppervlak in vergelijking met de laatste editie en zijn er ongeveer 1000 exposanten. Dat waren er vorig jaar nog 863. Bezoekers kunnen onder meer stands bezoeken van reisorganisaties, maar ook van bedrijven die gespecialiseerd zijn in bepaalde bestemmingen.

Verschillende partijen uit de reisbranche brachten de animo voor reizen onder Nederlanders deze week al voor het voetlicht. Volgens branchevereniging ANVR is op vakantie gaan dit jaar voor het eerst weer populairder dan voor de coronacrisis. Vooral bestemmingen in het buitenland zijn volgens de ANVR populair, vanwege het slechte weer in Nederland de afgelopen tijd. Ook het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) constateerde dat vakantie in eigen land bij veel Nederlanders dit jaar uit de gratie is geraakt.

Net als vorig jaar is er voor klimaatbewuste bezoekers op de Vakantiebeurs een duurzaamheidsroute. “Bezoekers die met zo min mogelijk impact willen reizen, kunnen die route volgen. Aan de hand van stickers en borden is deze uitgestippeld”, legt de woordvoerster uit. Mensen die zich niet willen laten leiden door duurzaamheid bij het kiezen van hun vakantie, maar bijvoorbeeld meer op hebben met lekker eten, kunnen ook een ‘foodtour’ doen.

De ANVR merkte eerder al op dat er onder consumenten een trend is naar een bewustere manier van reizen. Al zou dit wel gaan om een kleine groep: volgens reisbranchedirecteur Frank Oostdam vinden mensen reizen sinds de beperkingen van de coronapandemie belangrijker en willen zij bij het kiezen van hun bestemming “minder over duurzaamheid nadenken”.