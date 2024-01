Weinig beweging op Wall Street na nieuwe inflatiegegevens

Beleggers op Wall Street verwerkten donderdag de nieuwste inflatiecijfers voor de Verenigde Staten, waarbij zij terughoudend reageerden. Uit de cijfers kwam naar voren dat de prijzen in december iets harder waren gestegen dan economen in doorsnee hadden verwacht. Op de aandelenbeurzen werd echter gehoopt dat de inflatie voldoende was afgekoeld, zodat de Federal Reserve op korte termijn kan beginnen met het verlagen van de rente.

Renteverlagingen zijn namelijk in de regel gunstig voor de waardering van aandelen. Maar Fed-bestuurder Loretta Mester had niet de illusie dat dit besluit al tijdens de vergadering in maart zal vallen. Dat is volgens haar te vroeg, zei Mester in een interview met persbureau Bloomberg. De decembercijfers laten volgens haar zien “dat er meer werk aan de winkel is en dat daarvoor een restrictief monetair beleid nodig is”.

De Dow-Jonesindex sloot de handelsdag een fractie procent hoger af op 37.711,02 punten. De brede S&P 500 zakte 0,1 procent tot 4780,24 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde vlak op 14.970,18 punten.

Boeing verloor 2,3 procent. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft aangekondigd een formeel onderzoek te starten naar Boeings vliegtuig van het type 737 MAX 9. De toezichthouder zette eerder al 171 vliegtuigen van dat type aan de grond na een noodlanding in de Amerikaanse staat Oregon. Die was nodig nadat een deurpaneel tijdens een vlucht was losgekomen. FAA stelt dat dit incident “nooit had mogen gebeuren en dat het niet opnieuw mag gebeuren”.

Tesla zakte 2,9 procent. De fabrikant van elektrische auto’s heeft personeel van een autofabriek in Californië laten weten dat zij meer gaan verdienen, evenals medewerkers van andere fabrieken in de Verenigde Staten. Hoeveel zij er bij krijgen, is niet bekend.

eBay daalde 1,6 procent. Het onlineplatform voor shoppen en veilingen heeft een boete ontvangen van 3 miljoen dollar voor het intimideren van een echtpaar uit de Amerikaanse staat Massachusetts. De intimidatie zou in augustus 2019 zijn gestart als vergelding voor online berichten die zij over eBay hadden geplaatst. Zo zouden er anoniem pakketjes zijn opgestuurd, waaronder een begrafeniskrans en levende insecten.

De euro was 1,0971 dollar waard, tegen 1,0946 dollar bij het slot van de beurzen in Europa. Amerikaanse olie werd 1,5 procent duurder en kostte 72,42 dollar per vat. Een vat Brentolie ging 1,4 procent omhoog tot 77,86 dollar.