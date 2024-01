Adyen, chipbedrijven en Shell zetten AEX op stevige winst

De AEX-index liet vrijdag een stevige winst zien, dankzij koersstijgingen van betaalbedrijf Adyen, de chipfondsen ASMI, Besi en ASML en olie- en gasconcern Shell. Shell profiteerde daarbij van de hogere olieprijzen. Die gingen omhoog door de vrees voor een escalatie van de onrust in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben in de nacht van donderdag op vrijdag namelijk luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen.

De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, vallen sinds eind vorig jaar schepen op de Rode Zee aan met drones en raketten, als teken van steun voor Hamas en de Palestijnen. Door die aanvallen is de internationale handel flink ontwricht op de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië. De Houthi’s hebben beloofd hard terug te slaan tegen de Amerikanen en Britten en hun vier bondgenoten, waaronder Nederland.

Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 73,67 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 79,12 dollar per vat. Shell klom 0,8 procent in Amsterdam.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de resultaten van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street officieel afgetrapt.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 1,2 procent hoger op 783,92 punten. De MidKap klom 1,4 procent tot 910,83 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 0,9 procent.

Adyen ging op kop in de AEX, met een winst van 5 procent. ASML, Besi en ASMI wonnen tot 1,2 procent. Ook verzekeraar ASR won dik 1 procent dankzij een koopadvies door JPMorgan. Techinvesteerder Prosus kreeg een koopadvies van investeringsbank Redburn en won 1 procent. Verzekeraar NN Group was de enige daler met een min van 0,2 procent.

De Deense rederij Maersk steeg 2,2 procent in Kopenhagen en zijn Duitse branchegenoot Hapag-Lloyd klom 2,6 procent in Frankfurt. De grote containerbedrijven mijden sinds vorige maand al de Rode Zee vanwege de aanvallen en varen nu om Afrika heen. Die omleiding maakt de reis veel langer en kost per container honderden dollars meer aan onder meer brandstof.

In Londen kelderde Burberry 9 procent. Het Britse modebedrijf gaf een winstwaarschuwing na tegenvallende verkopen in de belangrijke feestmaand december.

De euro was 1,0974 dollar waard, tegen 1,0946 dollar een dag eerder.