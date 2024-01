Amerikaanse bank Citigroup gaat 20.000 banen schrappen

De Amerikaanse bank Citigroup gaat de komende jaren 20.000 banen schrappen. Dat maakte de bank bekend bij de presentatie van zijn jaarcijfers. Met de reorganisatie wil Citigroup miljarden aan kosten besparen en het rendement verbeteren.

Citigroup, na JPMorgan Chase en Bank of America de grootste bank van de Verenigde Staten, heeft een teleurstellend laatste kwartaal achter de rug. Zo ging er een verlies van 1,8 miljard dollar de boeken in, omgerekend zo’n 1,6 miljard euro. Dat was het gevolg van een aantal lasten die de bank moest nemen, waaronder het aanvullen van een noodfonds voor noodlijdende banken. Dat fonds was uitgeput door het omvallen van de kleinere banken Silicon Valley Bank en Signature Bank begin vorig jaar.

Topvrouw Jane Fraser erkent dat het einde van 2023 tegenviel. Maar zij lijkt zich in een verklaring bij de jaarresultaten ook optimistisch te tonen. “Gezien hoe ver we zijn met onze vereenvoudiging en desinvesteringen, zal 2024 een keerpunt zijn.” Fraser heeft haar reorganisatieplannen in september al ingezet. Daarmee wil ze onder meer de bureaucratie binnen de bank een halt toeroepen, door het aantal managementlagen fors terug te dringen.

De verwachting is dat de besparingen op middellange termijn moeten leiden tot een totale kostenpost van 51 miljard tot 53 miljard dollar. Voor het dit jaar zal de totale kostenpost volgens Citigroup nog net boven die bandbreedte liggen. Maar dat is wel al minder dan de ruim 56 miljard dollar die de bank dit jaar uitgaf.