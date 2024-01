Bloomberg: Deutsche Bank heeft mogelijk interesse in ABN AMRO

Deutsche Bank denkt erover om een andere grote Europese bank over te nemen en lijkt onder meer geïnteresseerd in ABN AMRO. Dat schrijft financieel persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De grootste bank van Duitsland zou hierover achter de schermen gesprekken hebben gevoerd.

Heel concreet lijkt het allemaal nog niet, want volgens de bronnen van Bloomberg is er nog geen zakenbank aangewezen om te helpen bij de zoektocht naar mogelijke overnameprooien. Deutsche Bank zou wel op informele basis met adviseurs hebben gesproken. Daarbij zouden de namen van meerdere interessante banken zijn genoemd. Maar ABN AMRO en de Duitse rivaal Commerzbank werden in de gesprekken als meest aantrekkelijke opties beschouwd, aldus Bloomberg.

Woordvoerders van Deutsche Bank, Commerzbank en ABN AMRO wilden tegenover het persbureau geen commentaar geven. Hoe serieus de interesse en daarmee de kans op een overnamepoging precies is, is onduidelijk. Volgens een van de mensen waarmee Bloomberg sprak, kijkt Deutsche Bank voortdurend naar scenario’s met mogelijke deals. Andere bronnen schatten de kans op een deal voorlopig nog laag in.