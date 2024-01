Haveneconoom: inflatie kan licht stijgen door situatie Rode Zee

De onveilige situatie op en rond de Rode Zee kan zorgen voor iets hogere prijzen van tal van producten, onder meer in Nederland. Dat zegt haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. “In bepaalde delen van de wereld kan de inflatie beperkt toenemen, want het transport wordt duurder.” Containerrederijen hebben hun tarieven volgens hem al drie keer zo hoog gemaakt omdat ze door het conflict op de belangrijke vaarroute een flink stuk moeten omvaren.

Schepen die door de Rode Zee gaan worden regelmatig aangevallen door Houthi-rebellen uit Jemen, als vergeldingsacties voor steun aan Israël in de oorlog tegen Hamas. Grote rederijen mijden voorlopig daarom dit gebied, met als gevolg dat goederen uit Azië veel langer onderweg zijn naar Europa.

Veel geïmporteerde goederen worden door de opgelopen spanningen waarschijnlijk iets duurder, denkt Kuipers. Hoewel hij verwacht dat de kosten uiteindelijk worden doorberekend aan consumenten, verwacht hij dat mensen niet veel duurder uit zijn. Hoeveel iedereen straks extra kwijt is, is volgens hem afhankelijk van hoe het conflict rond de Rode Zee zich de komende tijd ontwikkelt.

“De olieprijzen hebben niet heel sterk gereageerd op wat er nu is gebeurd. Maar als Iran bijvoorbeeld wapens levert aan de Houthi’s of als de Houthi’s oorlogsschepen aanvallen, kan het echt kritiek worden voor de wereldeconomie”, zegt hij. De energieprijzen op de inkoopmarkt kunnen volgens hem dan veel hoger worden. Voor consumenten zou dit dan hogere gasprijzen kunnen betekenen en duurdere benzine aan de pomp.