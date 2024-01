ING: omzet supermarkten krimpt stevig door verbod tabaksverkoop

Supermarkten zullen dit jaar ruim 1,5 miljard euro minder omzet draaien door het verbod op de verkoop van tabak dat per 1 juli ingaat. Dat verwacht ING, dat denkt dat de tabaksomzet van supermarkten voor 35 procent verschuift naar tabaks- en gemakszaken. Verder zullen tankstations en winkels in het buitenland profiteren van het tabaksverbod in supermarkten.

Volgens ING daalt daarmee de omzet van supermarkten voor het eerst in twintig jaar. Tabak is goed voor zo’n 7 procent van de totale supermarktomzet. Dat staat gelijk aan 3,2 miljard euro inkomsten per jaar.

“De omzetdaling in supermarkten wordt vooral zichtbaar in de tweede helft van 2024”, merkt ING-econoom Thijs Geijer op. De meeste supermarkten, op Lidl en het merendeel van de Albert Heijn-winkels na, verkopen in de eerste helft van 2024 nog wel tabak. “Door de invoering per 1 juli zal het verbod de omzetgroei van supermarkten ook in 2025 nog flink drukken”, verwacht Geijer.

Als de tabaksverkoop niet meegerekend wordt, neemt het aantal verkopen bij supermarkten dit jaar juist weer wat toe, volgens ING. De prijzen in de schappen stijgen naar verwachting ongeveer 1 procent. Eerder gingen de prijzen nog sterk omhoog.