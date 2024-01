Inkomsten Suezkanaal dalen flink door onrust Rode Zee

Egypte heeft de inkomsten uit het Suezkanaal flink zien dalen door de onrust op de Rode Zee, waardoor veel westerse schepen de belangrijke doorvoerroute mijden. Volgens de Suez Canal Authority (SCA) leverde het kanaal sinds het begin van dit jaar 40 procent minder op dan de eerste dagen van vorig jaar. Het aantal doorvarende schepen daalde in deze periode van 777 naar 544.

SCA-voorzitter Osama Rabie zegt rederijen kortingen te hebben aangeboden om alsnog de gevaarlijk geachte route te nemen. Hier gingen zij echter nauwelijks op in omdat zij liever wachten totdat de onrust wat is gaan liggen. Alleen schepen die grote haast hebben met hun lading, kiezen er volgens Rabie voor om om te varen langs de zuidelijke punt van Afrika.

Door Iran gesteunde Houthi-rebellen vallen sinds twee maanden bijna dagelijks westerse schepen aan in de Rode Zee, om steun te betuigen aan Hamas in de oorlog met Israël. Uit veiligheidsoverwegingen mijden rederijen daarom de belangrijke doorvaarroute waar ook het Suezkanaal onderdeel van is. In de nacht van donderdag op vrijdag reageerden de Britten en Amerikanen met een tegenaanval op de Houthi’s.