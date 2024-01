Microsoft haalt Apple in als ’s werelds waardevolste beursbedrijf

Microsoft heeft Apple ingehaald als ’s werelds waardevolste beursbedrijf. Op de laatste handelsdag van de week liep de beurswaarde van Microsoft namelijk 1 procent op naar 2890 miljard dollar. De totale waarde van Apple, dat 0,2 procent hoger sloot op Wall Street, bleef steken op 2870 miljard dollar.

Microsoft ging Apple donderdag tussentijds ook al even voorbij. Het aandeel Apple kent dit jaar namelijk een slechte start. Het techconcern kreeg al meerdere adviesverlagingen van analisten. Daardoor werden de zorgen aangewakkerd dat de verkoop van de iPhone zwak blijft, vooral in de Chinese markt. In juni doorbrak het Amerikaanse concern nog als eerste bedrijf de historische beurswaardegrens van 3000 miljard dollar.

Microsoft doet het de laatste tijd relatief juist goed. Een deskundige van de firma Matrix Asset Advisors wijst erop dat Microsoft een duidelijke strategie voor ogen heeft als het gaat om kunstmatige intelligentie (AI). Het bedrijf heeft volgens hem ook helder aangegeven hoe het de komende tijd verder wil groeien en zijn resultaten verder denkt te verbeteren.

De aandacht op de beurzen in New York ging vrijdag verder vooral naar grote Amerikaanse banken die met jaarcijfers kwamen. De resultaten van JPMorgan Chase en Wells Fargo werden slecht ontvangen en ze verloren op de beurs respectievelijk bijna 1 en meer dan 3 procent. Ook Morgan Stanley (min 0,9 procent) moest het ontgelden. De bank moet namelijk voor 249 miljoen dollar aan boetes betalen, omdat het concern jarenlang informatie over verkooporders van grote klanten heeft laten lekken. Citigroup eindigde wel 1 procent hoger. De bank gaat komende jaren 20.000 banen schrappen om kosten te besparen.

Beleggers hielden daarnaast de ontwikkelingen in het Midden-Oosten in de gaten. De angst voor een verdere escalatie van de onrust daar stuwde onder meer de olieprijzen. De Dow-Jonesindex eindigde 0,3 procent lager op 37.592,98 punten. De brede S&P 500-index won 0,1 procent tot 4783,83 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg een fractie tot 14.972,76 punten.

Tesla verloor op zijn beurt bijna 4 procent. De elektrische autofabrikant schortte een groot deel van zijn productie in een fabriek bij Berlijn op van 29 januari tot 11 februari. Het bedrijf stelt minder onderdelen te ontvangen doordat vrachtschepen de Rode Zee mijden en om moeten varen. Ook verlaagde Tesla de prijzen van enkele nieuwe modellen in China om de vraag daar aan te jagen.