Muzieklabel achter Taylor Swift gaat reorganiseren en wint in AEX

Muzieklabel Universal Music Group (UMG) was vrijdag de grote winnaar bij de hoofdfondsen op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden enthousiast op een bericht dat het platenconcern achter artiesten als Taylor Swift en Drake honderden banen wil schrappen. Persbureau Bloomberg meldde dit op basis van ingewijden. Het bedrijf zelf wilde de banenreductie niet bevestigen.

Na jaren van sterke groei met muziekstreaming, zien de vooruitzichten voor de muziekindustrie er momenteel wat minder rooskleurig uit. UMG probeert zich daarop aan te passen, heeft een woordvoerder van de onderneming laten weten. Het bedrijf wil evenwel niet ingaan op vragen over hoeveel banen dit mogelijk kost. Volgens de zegsman zal er in sommige delen van het bedrijf bezuinigd worden, maar elders wordt juist verder geïnvesteerd in groei. Beleggers lijken het een goede zaak te vinden dat de onderneming maatregelen neemt. Het aandeel won 3 procent en was daarmee koploper in de AEX.

De hoofdindex ging sowieso met een winst het weekend in. Er waren bijvoorbeeld ook duidelijke koersstijgingen van betaalbedrijf Adyen en olie- en gasconcern Shell. Shell profiteerde daarbij van de hogere olieprijzen. Die gingen omhoog door de vrees voor een escalatie van de onrust in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben in de nacht van donderdag op vrijdag namelijk luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen.

De AEX-index sloot 1 procent hoger op 781,86 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 902,11 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen tot 1,1 procent. Een vat Amerikaanse olie kostte daarbij dik 1 procent meer op 72, 95 dollar. Brentolie werd ook ruim 1 procent duurder, op 78,41 dollar per vat. Shell klom 0,9 procent in Amsterdam.

Verder zakte de Deense rederij Maersk licht in Kopenhagen en zijn Duitse branchegenoot Hapag-Lloyd daalde dik 2 procent in Frankfurt. De grote containerbedrijven mijden sinds vorige maand al de Rode Zee vanwege de aanvallen en varen nu om Afrika heen. Die omleiding maakt de reis veel langer en kost per container honderden dollars meer aan onder meer brandstof.

In Londen kelderde Burberry daarnaast bijna 6 procent. Het Britse modebedrijf gaf een winstwaarschuwing na tegenvallende verkopen in de belangrijke feestmaand december.

De euro was 1,0956 dollar waard, tegen 1,0946 dollar een dag eerder.