Olieprijs stijgt na Amerikaans-Britse aanval op Houthi’s in Jemen

De olieprijzen zijn vrijdagochtend gestegen na de Amerikaans-Britse aanval op de Houthi’s in Jemen. Door zorgen over verdere escalatie van het conflict in het Midden-Oosten werden een vat Brentolie en Amerikaanse olie ruim 2 procent duurder. Als de onrust rond de Rode Zee verder escaleert, kan dat de leveringen van olie in gevaar brengen en ook de prijzen aan de Nederlandse benzinepomp opdrijven.

De Britten en Amerikanen bestookten, met behulp van onder meer Nederland, lanceerplatforms en raketinstallaties van de Houthi’s in Jemen. De door Iran gesteunde rebellen zitten sinds twee maanden achter de aanvallen op schepen die door de Rode Zee varen in verband met de oorlog tussen Israël en Hamas. Zeker als Iran zich actief gaat mengen in de strijd, vergroot dat het conflict aanzienlijk.

Grondstoffenexpert Warren Patterson van ING zegt dat het risico op een grotere oorlog klein is, “maar dat de eventuele risico’s groot zijn”. Het Midden-Oosten is goed voor een derde van de wereldwijde olieproductie. Een grotere oorlog kan de productie verlagen en kan er ook voor zorgen dat schepen moeten omvaren rond Afrika, wat de prijzen ook opdrijft.

De olieprijs daalde de afgelopen maanden nog door een afnemende vraag. De nieuwe stijgingen zorgen op termijn voor duurdere benzine in Nederland.

Een vat Amerikaanse WTI-olie (van 159 liter) kost nu 73,66 dollar en Brent staat op 79,11 dollar per vat.

Ook de gasprijs gaat omhoog. Op de toonaangevende Amsterdamse gasbeurs steeg de Europese prijs vrijdagochtend met 2,5 procent tot 31,60 euro per megawattuur.