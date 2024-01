Onrust Midden-Oosten en cijfers banken VS centraal op beurs

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar de onrust in het Midden-Oosten. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben in de nacht van donderdag op vrijdag luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen. De Houthi-rebellen, die worden gesteund door Iran, vallen sinds eind vorig jaar schepen op de Rode Zee aan met drones en raketten, als teken van steun voor Hamas en de Palestijnen. Door die aanvallen is de internationale handel flink ontwricht op de belangrijkste vaarroute tussen Europa en Azië. De Houthi’s hebben beloofd hard terug te slaan tegen de Amerikanen en Britten en hun vier bondgenoten, waaronder Nederland.

Grote containerbedrijven als Maersk en Hapag-Lloyd mijden sinds vorige maand al de Rode Zee vanwege de aanvallen en varen nu om Afrika heen. Die omleiding maakt de reis veel langer en kost per container honderden dollars meer aan onder meer brandstof. Ook de olieprijzen stijgen door de vrees voor een breder conflict in het Midden-Oosten. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,3 procent meer op 73,70 dollar. Brentolie werd 2,2 procent duurder op 79,14 dollar per vat.

Beleggers kijken daarnaast uit naar de cijfers van de grote Amerikaanse banken JPMorgan Chase, Wells Fargo, Citigroup en Bank of America. Daarmee wordt het cijferseizoen op Wall Street officieel afgetrapt. Ook worden in de VS de producentenprijzen bekendgemaakt. Donderdag bleek al dat de Amerikaanse consumentenprijzen in december iets harder waren gestegen dan verwacht.

De AEX-index lijkt hoger te gaan beginnen en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen vrijdag overwegend omlaag. De Nikkei in Tokio zette wel de opmars voort en sloot 1,5 procent hoger. De beurs in Hongkong verloor 0,3 procent na tegenvallende economische cijfers uit China. Zo zakte de Chinese export in 2023 voor het eerst in zeven jaar. Ook had China in november opnieuw te maken met een negatieve inflatie, ook wel deflatie genoemd.

Op het Damrak zal verzekeraar ASR mogelijk profiteren van een koopadvies door JPMorgan. Chemicaliëndistributeur IMCD zal daarentegen waarschijnlijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Het aandeel werd door analisten van zakenbank Morgan Stanley op de verkooplijst gezet. Techinvesteerder Prosus kreeg een koopadvies van investeringsbank Redburn.

De euro was 1,0975 dollar waard, tegen 1,0946 dollar een dag eerder.