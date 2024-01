Passagiers Alaska Airlines eisen schadevergoeding Boeing

Boeing is in de Verenigde Staten juridisch aansprakelijk gesteld door passagiers die onlangs aan boord zaten van het vliegtuig van Alaska Airlines dat een deurpaneel verloor na het opstijgen. Daardoor ontstond er in de lucht een gat in het toestel. De passagiers eisen een schadevergoeding van de vliegtuigbouwer.

De piloten van de Boeing 737 MAX 9 slaagden erin om terug te vliegen naar het vliegveld van Portland, in de staat Oregon, en maakten er een noodlanding. Er vielen geen slachtoffers, maar volgens de aanklacht hebben de in totaal 171 passagiers en zes bemanningsleden van de vlucht wel lichamelijk letsel ondervonden. Ook zou het ongeval voor emotioneel trauma hebben gezorgd.

“De drukverandering zorgde ervoor dat oren gingen bloeden en in combinatie met een laag zuurstofniveau, hard windgeruis en traumatische stress zorgde dit voor hevige hoofdpijn”, verklaren de advocaten van de boze reizigers. “Passagiers waren geschokt, geterroriseerd en verward, en terechtgekomen in een nachtmerrie.”

De raadslieden wijzen erop dat sommige inzittenden vreesden dat ze de vlucht niet zouden overleven. “Sommigen baden. Sommigen stuurden een sms naar hun familie om hun ongerustheid te uiten. Sommigen grepen elkaar vast en klampten zich aan elkaar vast. Sommige volwassen passagiers huilden.”

Veel zuurstofmaskers in het toestel leken volgens de aanklacht ook niet te werken. De advocaten hebben niet gezegd hoeveel schadevergoeding volgens hen op zijn plaats is. Boeing weigerde commentaar te geven.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA is donderdag een formeel onderzoek gestart naar de Boeing 737 MAX 9. Afgelopen weekend besloot de toezichthouder 171 vliegtuigen van dat type voorlopig aan de grond te houden. In meerdere toestellen werden later losse bouten gevonden in deurpanelen.

Boeing-topman Dave Calhoun heeft al aangegeven dat er productiefouten aan de fabrikant zijn toe te schrijven. “We gaan dit aanpakken”, zei Calhoun, die eerder deze week tegen de tranen moest vechten tijdens een bijeenkomst van Boeing-personeel. “We erkennen onze fout.”