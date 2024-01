Volkswagen-groep verhoogt verkopen in 2023 in alle regio’s

Het Duitse autoconcern Volkswagen Group heeft zijn totale verkopen vorig jaar met 12 procent zien stijgen tot meer dan 9,2 miljoen voertuigen. Volgens het bedrijf werden met name op de Europese en Noord-Amerikaanse markt goede zaken gedaan. Maar ook in alle andere regio’s nam de verkoop toe.

Volkswagen heeft ook merken als Audi, Skoda, Seat, Porsche en de truckmerken MAN en Scania. In Europa klom de verkoop met bijna 20 procent en in Noord-Amerika met bijna 18 procent. In China, de grootste individuele markt van het bedrijf uit Wolfsburg, gingen de verkopen met 1,6 procent omhoog “ondanks uitdagende marktomstandigheden”, aldus Volkswagen.

Het grootste autobedrijf van Europa meldde verder dat de verkoop van volledig elektrisch aangedreven voertuigen met bijna 35 procent is gestegen tot 771.100 stuks. Daarmee zijn volledig elektrische voertuigen goed voor 8,3 procent van alle leveringen, aldus Volkswagen. Dat was bijna 7 procent een jaar eerder.