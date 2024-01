Winstalarm modemerk Burberry na tegenvallende decemberverkoop

Het Britse modemerk Burberry heeft zijn winstverwachting voor het lopende boekjaar flink verlaagd na tegenvallende verkopen in de belangrijke decembermaand. Door de hoge inflatie en onzekere economie staat de verkoop van trenchcoats en kleding met het kenmerkende Burberry-ruitjesmotief onder druk. Op de beurs in Londen ging het aandeel flink onderuit.

De onderliggende operationele winst in het boekjaar dat eind maart afloopt, zou volgens Burberry moeten uitkomen tussen 410 miljoen tot 460 miljoen pond, wat omgerekend tussen 477 miljoen tot 535 miljoen euro is. Eerder had Burberry een prognose voor een winst tussen 552 miljoen tot 668 miljoen pond.

Burberry waarschuwde in november al dat er afzwakking is van de luxemarkt en dat de jaarwinst lager kan uitvallen dan eerder gedacht. Ook werd toen gezegd dat mogelijk niet aan de omzetdoelstellingen voldaan zou worden.

Het winstalarm kwam als een verrassing voor beleggers die dan ook geschrokken reageerden. De koers van Burberry daalde kort na opening van de Londense beurshandel ruim 8 procent. Ook andere luxemerken zoals Louis Vuitton-eigenaar LVMH en Gucci-moederbedrijf Kering hadden last van de winstwaarschuwing. Zij daalden op de beurs in Parijs.