Geen aanwijzingen voor groter hack bij beurswaakhond VS

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat de hacker van zijn account op X ook andere systemen van de toezichthouder is binnengedrongen. Ook is er geen bewijs dat die persoon toegang heeft gehad tot andere socialemedia-accounts, apparaten of gegevens.

Een nepbericht op X bracht het overheidsagentschap afgelopen dinsdag in verlegenheid. Op het officiële account van de SEC verscheen de mededeling dat beursgenoteerde beleggingsfondsen in bitcoins waren goedgekeurd. Kort daarna meldde de SEC dat dit bericht niet klopte en iemand had ingebroken op het X-account. Pas op woensdag kwam de officiële goedkeuring voor de bitcoinfondsen.

“Hoewel de SEC de reikwijdte van het incident nog onderzoekt, is er op dit moment geen bewijs dat de onbevoegde partij toegang heeft gekregen tot andere systemen, data, apparaten of socialemedia-accounts van de SEC”, verklaarde de organisatie, die voluit Securities and Exchange Commission heet. Onder andere de federale recherchedienst FBI en de cyberveiligheidsafdeling van een andere veiligheidsdienst werken mee aan het onderzoek.