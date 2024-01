Beleggers wachten op cijfers Just Eat en WEF-top in Davos

Beleggers kijken in de nieuwe beursweek onder meer uit naar cijfers van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. In Amsterdam komen snellaadbedrijf Fastned en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met resultaten. Ook wordt waarschijnlijk gelet op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) die deze week wordt gehouden in het Zwitserse Davos.

De periode waarin veel bedrijven de jaarcijfers presenteren, werd vorige week al officieus geopend door grote banken als JPMorgan Chase en Citigroup. Komende dagen staan er weer diverse cijferpublicaties in de agenda. Maar heel druk wordt het nog niet. De aandelenbeurzen in New York blijven maandag ook nog een dag dicht om Martin Luther King Day.

Aan het Damrak zijn vooral de cijfers van Just Eat Takeaway interessant. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd doet hard zijn best om winstgevend te worden. Ook zoekt de internetonderneming een koper voor Grubhub, de Amerikaanse dochter waarop miljarden zijn afgeschreven. In Azië worden daarnaast de resultaten van ’s werelds grootste chipconcern TSMC verwacht. Ook komt er een raming van de economische groei in China.

De WEF-top vindt volgens de Noorse WEF-president Børge Brende plaats tegen de “meest gecompliceerde geopolitieke en economische achtergrond in decennia”. Naast de voortslepende oorlog in Oekraïne wordt de bijeenkomst gedomineerd door zorgen dat de oorlog van Israël met Hamas zou kunnen uitgroeien tot een breder conflict in het Midden-Oosten.

Zo wordt de wereldhandel al ontwricht door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben daarom onlangs luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen. Al deze onrust heeft ook gevolgen voor de olieprijzen.

Aandelen om komende dagen extra in de gaten te houden, zijn Microsoft en Apple. Afgelopen week heeft Microsoft Apple namelijk ingehaald als ’s werelds waardevolste beursbedrijf, onder meer door zorgen over de zwakke verkoop van de iPhone. Het is de vraag of Microsoft die voorsprong vast weet te houden.

Op Beursplein 5 zijn de ogen aan het begin van de handelsweek waarschijnlijk gericht op ABN AMRO. Persbureau Bloomberg meldde vrijdag op basis van ingewijden dat Deutsche Bank mogelijk interesse heeft in de bank. De grootste bank van Duitsland zou erover denken om een andere Europese bank over te nemen. Het lijkt alleen nog niet heel concreet: er zou alleen informeel met adviseurs zijn gesproken. ABN AMRO wilde niet reageren.