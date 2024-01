Top wereldleiders in Davos in teken oorlogen Gaza en Oekraïne

De wereldwijde politieke en zakelijke elite komt aanstaande week weer bijeen in het Zwitserse Davos voor de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF). De 54e editie van de bijeenkomst in het Zwitserse skigebied vindt volgens de Noorse WEF-president Børge Brende plaats tegen de “meest gecompliceerde geopolitieke en economische achtergrond in decennia”. De oorlogen in de Gazastrook en Oekraïne staan dan ook hoog op de agenda. Ook andere mondiale bedreigingen zoals klimaatverandering, de crisis in de kosten van levensonderhoud en de kwakkelende economie komen aan bod tijdens het forum.

De bijna twee jaar durende oorlog in Oekraïne stond ook al centraal tijdens de eerdere edities van het WEF. Kyiv stuurde functionarissen en wetgevers om bij bondgenoten te lobbyen voor meer wapens en financiering in de strijd tegen de Russen. Zondag zal aan de vooravond van het forum al een bijeenkomst plaatsvinden van nationale veiligheidsadviseurs over de “Oekraïense vredesformule”, waar de Oekraïense president Volodymyr Zelensky voor het eerst persoonlijk aanwezig zal zijn. Volgens het WEF is het nog onduidelijk of er ook Russische functionarissen aanwezig zullen zijn.

Naast de voortslepende oorlog in Oekraïne wordt de bijeenkomst gedomineerd door de zorgen dat de oorlog van Israël met Hamas zou kunnen uitgroeien tot een breder conflict in het Midden-Oosten. Zo wordt de wereldhandel al ontwricht door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op schepen in de Rode Zee. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben daardoor onlangs luchtaanvallen uitgevoerd op doelen van de Houthi’s in Jemen.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken en nationaal veiligheidsadviseur Jake Sullivan zullen de prominentste leden van de Biden-regering in Davos zijn. Zij zullen gesprekken voeren met de leiders van Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten en de Israëlische president Isaac Herzog over de oorlog in Gaza. VN-secretaris-generaal António Guterres en meer dan veertig ministers van Buitenlandse Zaken zullen ook aanwezig zijn.

Naast de oorlogen dragen de diplomatieke spanningen tussen de VS en China ook bij aan de complexe geopolitieke situatie. Zo wordt het forum gehouden vlak na de verkiezingen in Taiwan, het democratische eiland dat China als een afvallige provincie beschouwt. De Amerikanen steunen juist een onafhankelijk Taiwan. De Chinese premier Li Qiang zal de hoogste Chinese functionaris zijn die Davos bezoekt.