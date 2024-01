Vergroenen staalfabriek Duinkerke moet Franse uitstoot beperken

Staalconcern ArcelorMittal en de Franse overheid steken 1,8 miljard euro in het verminderen van de uitstoot van schadelijke broeikasgassen bij de grote staalfabriek van het bedrijf in Duinkerke. Met behulp van de investering moet de CO2-uitstoot van de Franse industrie met zo’n 6 procent worden verlaagd.

Met het geld kunnen onder meer twee elektrische staalovens worden geplaatst, heeft de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire zondag gezegd tegen journalisten. Volgens de bewindsman kan de staatsbijdrage voor de vergroening neerkomen op 850 miljoen euro. ArcelorMittal zal een intentieverklaring ondertekenen met Électricité de France (EDF) voor een langdurig leveringscontract van kernenergie, zei Le Maire ook.

Frankrijk en het aan de beurs in Amsterdam genoteerde ArcelorMittal hadden eerder al aangekondigd in Duinkerke, niet ver van de Belgische grens, aan verduurzamingsplannen te werken. Door de bekendmaking van zondag is helderder hoe ze dat aanpakken en hoeveel geld hiermee is gemoeid. Om de investering extra onder de aandacht te brengen reist Le Maire maandag zelf ook nog af naar de staalfabriek in Duinkerke en een niet ver daarvandaan gelegen kerncentrale van EDF.

Ook in Nederland is de staalindustrie een grote uitstoter van CO2. Tata Steel, het concern achter het hoogovencomplex bij IJmuiden, wil zijn hoogovens en kooksfabrieken die op steenkolen werken vervangen door onder meer een schonere installatie, die eerst draait op aardgas en later op groene waterstof.