Waarde bitcoin flink gezakt, ondanks goedkeuring bitcoinfondsen

De koers van de bitcoin is de laatste dagen flink gezakt, ondanks de langverwachte goedkeuring voor de komst van beursgenoteerde bitcoinfondsen door de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Direct na de toelating van de zogeheten bitcoin-ETF’s op woensdag was de reactie op de cryptomarkt al lauw. In de dagen erna is de munt zelfs veel waarde kwijtgeraakt.

“Nu de eerste dag van ETF-handel achter ons ligt, voelt het al alsof de cryptomarkten zijn overgegaan op het kijken naar het volgende verhaal”, zegt een analist van de firma Cumberland Labs.

Zondag eind van de ochtend (Nederlandse tijd) werd de bitcoin verhandeld voor minder dan 43.000 dollar, komt naar voren uit gegevens van CoinMarketCap. Op dit platform, dat de koersen van cryptomunten bijhoudt, was de bitcoin enkele dagen terug nog kortstondig bijna 49.000 dollar waard.

De nieuwe bitcoin-ETF’s moeten de cryptomunt toegankelijker maken voor een grotere groep beleggers, iets wat de koers van bitcoin flink zou kunnen aanjagen. Beleggers hoeven daardoor niet direct bitcoin te kopen en op te slaan in een digitale portemonnee. In plaats daarvan krijgen ze de mogelijkheid om indirect te investeren in bitcoin via de beursgenoteerde fondsen.

Dat een koersexplosie voor de digitale munt uitbleef, komt waarschijnlijk omdat het nieuws over de komst van de bitcoin-ETF’s al was ingeprijsd in de koers. Mede door het optimisme over de mogelijke komst van de beursgenoteerde bitcoinfondsen is de cryptomunt in het afgelopen jaar al zo’n 160 procent in waarde gestegen.