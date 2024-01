Aandacht voor ABN AMRO op Damrak door overnamespeculatie

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht maandag onder meer uit naar ABN AMRO. Persbureau Bloomberg meldde vrijdag dat Deutsche Bank overweegt om een andere grote Europese bank over te nemen en onder meer geïnteresseerd zou zijn in ABN AMRO. De grootste bank van Duitsland zou hierover achter de schermen gesprekken hebben gevoerd. Ook zou Deutsche Bank mogelijk interesse hebben in een overname van zijn Duitse rivaal Commerzbank.

ABN AMRO wilde niet reageren. “Wij doen geen uitspraken over marktgeruchten”, zei een woordvoerder vrijdag aan het ANP. Deutsche Bank en Commerzbank wilden tegenover Bloomberg ook geen commentaar geven. Volgens een van de mensen waarmee Bloomberg sprak, kijkt Deutsche Bank voortdurend naar mogelijke overnamescenario’s. Andere bronnen schatten de kans op een daadwerkelijke overname voorlopig nog laag in.

De aandelenhandel zal verder mogelijk relatief rustig verlopen. De beurzen in New York zijn maandag dicht om Martin Luther King Day. Later in de week wordt op Wall Street uitgekeken naar cijfers van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley.

In Amsterdam komen deze week snellaadbedrijf Fastned en maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met resultaten. Ook wordt gelet op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) die deze week wordt gehouden in het Zwitserse Davos. De oorlogen in Gaza en Oekraïne staan daar hoog op de agenda.

De AEX-index op het Damrak koerst af op een positief begin van de nieuwe week. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met winsten openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten maandag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio zette de opmars voort en eindigde 0,9 procent hoger. De beurs in Taiwan ging licht omhoog nadat de China-kritische regeringspartij DPP afgelopen weekeinde voor de derde keer op rij de presidentsverkiezingen heeft gewonnen. De beurs in Hongkong verloor 0,3 procent. Baidu kelderde 12 procent na berichten in Chinese media dat het Chinese leger zijn AI-systeem heeft getest op de chatbot Ernie van de Chinese internetzoekmachine. Baidu ontkende elke samenwerking met het Chinese leger.

Adyen zal mogelijk profiteren van een positief analistenrapport. De Britse bank HSBC schroefde zijn beleggingsadvies voor het betaalbedrijf op naar kopen.

De euro was 1,0961 dollar waard, tegen 1,0956 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,1 procent minder op 72,63 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 78,33 dollar per vat.