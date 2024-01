ABN AMRO op kop in AEX na overnamespeculatie

ABN AMRO was maandag de sterkste stijger in de AEX-index op het Damrak door overnamespeculatie. Persbureau Bloomberg meldde afgelopen vrijdag dat Deutsche Bank overweegt om een andere grote Europese bank over te nemen en onder meer geïnteresseerd zou zijn in ABN AMRO. De grootste bank van Duitsland zou hierover achter de schermen gesprekken hebben gevoerd. Ook zou Deutsche Bank mogelijk interesse hebben in een overname van zijn Duitse rivaal Commerzbank. ABN AMRO won dik 2 procent in Amsterdam en in Frankfurt klom Commerzbank 2 procent.

ABN AMRO wilde niet reageren. “Wij doen geen uitspraken over marktgeruchten”, zei een woordvoerder vrijdag aan het ANP. Deutsche Bank en Commerzbank wilden tegenover Bloomberg ook geen commentaar geven. Volgens een van de mensen waarmee Bloomberg sprak, kijkt Deutsche Bank voortdurend naar mogelijke overnamescenario’s. Andere bronnen schatten de kans op een daadwerkelijke overname voorlopig nog laag in. Het aandeel Deutsche Bank daalde een fractie.

De aandelenhandel verliep verder relatief rustig. De Amerikaanse beurzen blijven maandag dicht om Martin Luther King Day. Later in de week wordt op Wall Street uitgekeken naar cijfers van de Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley. Ook wordt gelet op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) die deze week wordt gehouden in het Zwitserse Davos. De oorlogen in Gaza en Oekraïne staan daar hoog op de agenda.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,3 procent hoger op 784,10 punten. De MidKap daalde 0,2 procent tot 899,95 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs wonnen 0,1 procent.

Betaalbedrijf Adyen profiteerde van een koopadvies door de Britse bank HSBC en won 0,7 procent. Universal Music Group (UMG) was de grootste daler in de AEX, met een verlies van 0,7 procent. Vrijdag won het aandeel nog 3 procent na een bericht dat het platenconcern achter artiesten als Taylor Swift en Drake honderden banen wil schrappen.

In de MidKap zakte Just Eat Takeaway 4,5 procent. De Franse bank BNP Paribas Exane verlaagde het advies voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat later deze week met cijfers komt, naar verkopen. Snellaadbedrijf Fastned, dat dinsdag met resultaten komt, klom dik 1 procent bij de kleinere bedrijven.

De euro was 1,0962 dollar waard, tegen 1,0956 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte een fractie meer op 72,70 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 78,38 dollar per vat.