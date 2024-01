Corendon wil met eigen trein naar Brussel en Düsseldorf

Reisorganisatie Corendon wil met een eigen treindienst reizigers vervoeren tussen de luchthavens Schiphol en Zaventem bij Brussel. Dat meldt oprichter van het bedrijf Atilay Uslu in een interview met De Telegraaf. Als dat traject eenmaal is gerealiseerd, wil hij ook een verbinding met Düsseldorf.

“We willen vanuit België de reizigers naar Schiphol kunnen brengen in verband met onze vluchten vanaf Amsterdam naar Curaçao”, legt Uslu in het interview uit. De oprichter heeft al nagedacht over hoe de trein eruit moet komen te zien: in de kleuren van Corendon en met een rijtuig waar passagiers cocktails kunnen drinken. “Het is de bedoeling dat de vakantie begint in de trein”, zegt Uslu tegen de krant.

De luchtvaartsector pleitte onlangs in een pamflet nog voor meer internationale treinen op korte afstanden. Dat pamflet werd gesteund door verschillende organisaties, bedrijven en universiteiten, ook door Corendon. In een toelichting deed Corendon-topvrouw en voormalig cultuurstaatssecretaris Gunay Uslu, de zus van Atilay, een beroep op de hulp van de overheid. “Die is essentieel om de duurzame ambities van onze sector te kunnen behalen”, stelde ze.

Corendon is niet de enige reisorganisatie die meer wil inzetten op treinvervoer. Zo biedt TUI al geen vliegreizen meer aan naar Parijs. Ook werkt het bedrijf samen met GreenCityTrip dat nachttreinen rijdt, bijvoorbeeld richting skigebieden, Antwerpen, Berlijn en Keulen.