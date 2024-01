Eurocommissaris ziet weinig ruimte voor bijvijlen begrotingsregels

Er is niet veel ruimte voor het Europees Parlement om nieuwe begrotingsregels die EU-landen tot bezuinigingen kunnen dwingen nog aan te passen, meent de Europese Commissie. De EU-landen moeten het over de nieuwe regels nog eens worden met het parlement en daar leeft onder meer de vrees daarmee de economie kapot te bezuinigen. Maar als de lidstaten het parlement te veel tegemoetkomen kunnen ze het zelf niet langer eens blijven, denkt Eurocommissaris Paolo Gentiloni (Economie).

Enige rek is er wel, meent Gentiloni, die de nieuwe regels voor staatsschulden en begrotingstekorten heeft voorgesteld en bemiddelt tussen de 27 EU-landen en het parlement. Hij ziet “weinig, maar wel voldoende” ruimte, zei hij bij aankomst voor overleg met de ministers van Financiën van de eurolanden. Niet alleen om er samen uit te komen, maar ook om de EU-landen en passant nog wat in de goede richting te trekken. Zodat “we straks een akkoord hebben dat nog beter is” dan wat de ministers vorige maand samen sloten.

Ook de nieuwe Nederlandse minister van Financiën, Steven van Weyenberg, heeft “alle vertrouwen” in een goede afloop, ook al dringt de tijd. De ministers praatten zo lang over de uiterst gevoelige nieuwe regels dat er nu nog minder dan een maand is om die te beklinken voor het parlement zich opmaakt voor de Europese verkiezingen. Als dat niet lukt, dreigt lange vertraging en moet het werk hoogstwaarschijnlijk goeddeels over.

“Er ligt eindelijk een akkoord”, constateert Van Weyenberg, en nu “proberen we dit zo snel mogelijk met elkaar te doen. Ik heb echt goede moed dat dat gaat lukken”.