Grote beleggers dienen nu zelf klimaatvoorstel in bij Shell

Een groep van 27 grote beleggers wil de druk op Shell opvoeren om sneller werk te maken van de strijd tegen klimaatverandering. Ze hebben besloten samen met de activistische aandeelhouder Follow This een resolutie in te dienen die het olie- en gasconcern tot meer inspanningen tegen CO2-uitstoot oproept.

Aandeelhouders van Shell kunnen dit voorjaar stemmen over de resolutie van Follow This. De actiegroep van oprichter Mark van Baal dient ieder jaar een voorstel in dat Shell oproep om zichzelf CO2-besparingsdoelen te stellen op de middellange termijn. Het Britse energiebedrijf belooft weliswaar in 2050 per saldo geen CO2 meer uit te stoten, maar weigert vooralsnog tussentijdse doelen te stellen die in lijn zijn met de klimaatafspraken van Parijs die de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moeten houden. Volgens veel critici is dat niet in lijn met het akkoord van Parijs.

De steun voor de klimaatresolutie groeide lange tijd gestaag, maar bleef bij de twee laatste aandeelhoudervergaderingen steken op zo’n 20 procent. Enkele grote institutionele beleggers stemden al voor. Dat een deel van hen het voorstel nu ook samen met Follow This indient, ziet Van Baal als “escalatie” van de druk die deze pensioenfondsen en vermogensbeheerder op Shell uitoefenen.

Van Baal hoopt dat dit helpt meer steun te krijgen voor de oproep. Bij de groep indieners zit onder andere Amundi, een van de grootste Europese beleggers met een 1900 miljard euro aan vermogen onder beheer. Ook Candriam, een dochterbedrijf van verzekeraar New York Life, en de Britse branchegenoot Rathbones doen mee.

“Met 2023 als het warmste jaar ooit en COP28 die het ‘begin van het einde van het fossiele brandstoftijdperk’ aangeeft, realiseren we ons meer dan ooit dat klimaatverandering winnaars en verliezers zal creëren”, zegt Matt Crossman van Rathbones. “We hopen prikkels te creëren voor het senior management om de strategie in lijn te brengen met klimaatscenario’s die de wereld ten goede zullen komen.”

De grote beleggers, die samen zo’n 3,4 procent van het stemrecht hebben bij Shell, voegen zich bij Follow This op het moment dat het energieconcern zijn klimaatambities voorzichtiger formuleert. In de ogen van de vorig jaar aangetreden topman Wael Sawan moeten duurzame investeringen vooral winstgevend zijn. Ook schrapte Shell de doelstelling om jaarlijks de olieproductie telkens met enkele procenten te verlagen en laat het bedrijf zijn divisie voor fossiel aardgas voorlopig groeien.