Hoofd Eurogroep: dit jaar circa 1 procent groei voor eurozone

De economie van de eurozone zal dit jaar met ongeveer 1 procent groeien, ondanks de tegenwind van de inflatie, hoge rente en geopolitieke spanningen in de wereld. Dat verwacht voorzitter Paschal Donohoe van de Eurogroep, de groep van ministers van Financiën van de eurolanden.

“Als ik kijk naar 2024 dan geloof ik dat de economie van het eurogebied het goed doet in het licht van deze uitdagingen. Hoewel het groeitempo lager ligt dan ik graag zou zien, is het nog steeds groei”, aldus Donohoe in aanloop naar een bijeenkomst van de Eurogroep in Brussel.

Daarmee is de Ier Donohoe wat positiever gestemd dan de Europese Centrale Bank (ECB) die voor dit jaar een vooruitgang voorziet met 0,8 procent voor de economie van de eurozone.