IMF: opkomst AI raakt bijna vier op tien banen wereldwijd

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) raakt bijna vier op de tien banen ter wereld, zegt de topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), Kristalina Georgieva. Vooral rijkere landen kunnen volgens haar profiteren van de voordelen van nieuwe technische mogelijkheden, maar krijgen ook meer te maken met de nadelen zoals een dreigende terugloop van de werkgelegenheid omdat AI werk van mensen overneemt. Ook de lonen zouden hierdoor onder druk kunnen komen te staan.

De kans is groot dat AI zorgt voor meer ongelijkheid op de wereld, waarschuwt de topvrouw van de VN-organisatie. Werknemers die bijvoorbeeld minder kunnen werken door AI en daardoor een lager inkomen hebben, raken achter op de mensen die door de technologie productiever kunnen werken en meer kunnen verdienen.

Armere landen hebben volgens de IMF-topvrouw waarschijnlijk minder voordeel van AI. Veel van deze landen hebben daar namelijk niet de mensen met de juiste vaardigheden voor of de infrastructuur, aldus Georgieva. Daarom kan de technologie ook de ongelijkheid tussen landen vergroten.

Overheden zouden zich er volgens haar voor in moeten zetten om de ongelijkheid door de opkomst van AI zoveel mogelijk te voorkomen. Landen moeten volgens haar uitgebreide vangnetten opzetten en omscholing aanbieden aan mensen die door kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld hun baan kwijt kunnen raken.

Steeds meer bedrijven maken in rap tempo gebruik van AI en ook daarom is het nodig dat overheden ingrijpen, volgens de Bulgaarse. Zo bouwen steeds meer techconcerns eigen chatbots. Google meldde vorige week wereldwijd honderden banen te schrappen op de afdelingen van zijn assistent, smartphones en slimme horloges en thermostaten omdat het concern meer wil investeren in het ontwikkelen van AI.

Afgelopen weekend zei de topman van het grootste uitzendconcern van de wereld ook dat AI banen kan laten verdwijnen en kan zorgen voor nieuwe banen. Computers zullen veel taken overnemen van mensen, maar tegelijk raakt de wereld waarschijnlijk overspoeld met “nog meer data, nog meer manieren om naar verbanden, producten en diensten te kijken”, zei topman Denis Machuel van Adecco. Daarvoor zijn ook mensen nodig, voegde hij daaraan toe.