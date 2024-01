Just Eat Takeaway onderuit op lager Damrak na verkoopadvies

Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway ging maandag stevig onderuit op de beurs in Amsterdam na een verkoopadvies van de Franse zakenbank BNP Paribas Exane. Ook ABN AMRO kon op belangstelling rekenen. Persbureau Bloomberg meldde afgelopen vrijdag dat Deutsche Bank overweegt om een andere grote Europese bank over te nemen en onder meer geïnteresseerd zou zijn in ABN AMRO.

De AEX-index sloot de handelsdag met een min van 0,3 procent op 779,49 punten. De MidKap verloor 1,1 procent tot 892,42 punten. De hoofdgraadmeters in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 0,7 procent in. Beleggers in Europa moesten het doen zonder richting vanuit New York omdat Wall Street dicht is vanwege Martin Luther King Day.

Just Eat Takeaway bungelde onderaan de MidKap met een koersverlies van 8,3 procent. Volgens analisten van BNP Paribas Exane is voorzichtigheid geboden met maaltijdbezorgers en zijn er risico’s als het gaat om de financiële verwachtingen voor Just Eat Takeaway. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl komt woensdag met een handelsbericht. In Frankfurt ging de Duitse branchegenoot Delivery Hero bijna 7 procent omlaag en de bezorger van maaltijdboxen HelloFresh werd ruim 4 procent lager gezet.

ABN AMRO was koploper in de hoofdindex met een plus van 1,1 procent. Volgens Bloomberg voert Deutsche Bank achter de schermen gesprekken rond mogelijke overnames. Ook zou de grootste bank van Duitsland interesse hebben in zijn rivaal Commerzbank. Het aandeel Deutsche Bank verloor bijna 1 procent in Frankfurt en Commerzbank won 0,8 procent.

Randstad was hekkensluiter bij de hoofdfondsen met een min van bijna 2 procent. Zakenbank RBC Capital verlaagde zijn koersdoel voor de uitzender waarbij onder meer werd gewezen op uitdagende marktomstandigheden. Snellaadbedrijf Fastned, dat dinsdag met resultaten komt, klom ruim 1 procent bij de kleinere fondsen op Beursplein 5.

In Parijs stond de Franse vliegtuigbouwer Dassault Aviation 6,4 procent in het rood. Het bedrijf meldde vorig jaar veel minder orders te hebben ontvangen voor privéjets. Dassault is ook producent van het Rafale-gevechtsvliegtuig.

De euro was 1,0949 dollar waard, tegen 1,0956 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,4 procent minder op 72,39 dollar. Brentolie werd 0,2 procent goedkoper op 78,10 dollar per vat.