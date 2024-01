Lufthansa wil dit jaar 13.000 nieuwe werknemers aannemen

Het Duitse luchtvaartconcern Lufthansa Group is van plan dit jaar ongeveer 13.000 nieuwe werknemers in dienst te nemen. Het gaat met name om piloten, cabinepersoneel, technici en IT-specialisten, aldus Lufthansa dat ook de vliegmaatschappijen Eurowings, Brussels Airlines, Swiss en Austrian Airlines heeft.

Volgens Lufthansa moeten er meer dan 3500 extra cabinewerknemers komen, ongeveer 1000 voor in de cockpit, circa 2000 techneuten en rond de 900 IT-experts. Ook zoekt het bedrijf extra grondpersoneel voor zijn hubs in Frankfurt en München.

Vorig jaar nam het Duitse luchtvaartconcern al meer dan 13.000 nieuwe medewerkers aan vanwege het sterke herstel van de sector van de coronapandemie. Lufthansa telt nu in totaal ruim 95.000 werknemers in meer dan negentig landen.