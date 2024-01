VEH: contracten VvE-beheerders moeilijk te vergelijken

Het is te moeilijk om contracten van beheerders voor Verenigingen van Eigenaren te vergelijken, stelt de Vereniging Eigen Huis. Er zijn enorme verschillen tussen overeenkomsten met deze kantoren die klussen uit handen van een VvE nemen. De belangenvereniging voor woningeigenaren pleit daarom voor verplichte modelcontracten.

De beheerders nemen VvE’s werk uit handen door bijvoorbeeld het regelen van onderhoudsklussen of technisch beheer op zich te nemen. “Maar het probleem is dat je als VvE niet weet waar je op moet letten bij het afsluiten van een contract. Bij een modelovereenkomst heb je die zekerheid wel”, stelt een woordvoerster van de VEH. De organisatie vergeleek 56 contracten die VvE’s met beheerders hebben en zag veel verschillen. Zo staat in het ene contract wel een geschillenregeling, terwijl die in de andere niet wordt genoemd. Zo’n regeling beschrijft welke stappen VvE-leden kunnen nemen als ze het niet eens zijn met een beheerder.

Uit de vergelijking komt ook naar voren dat er grote verschillen zitten in de administratieve onkosten die beheerders rekenen als een appartement bijvoorbeeld van eigenaar wisselt. Het gaat om bedragen die variëren van “enkele tientallen tot honderden euro’s”, zegt VEH-directeur Cindy Kremer.

Sommige brancheverenigingen voor VvE-beheerders werken wel met modelcontracten, maar veel beheerders zijn daar niet bij aangesloten. “Dan gebruik je ook zo’n modelcontract niet. Daarom roepen we de overheid op om een modelcontract te verplichten”, stelt VEH. “Zo voorkom je dat er slechte contracten op de markt komen.”