Verkoop nieuwbouwwoningen in derde kwartaal weer fors lager

Ook in het derde kwartaal van 2023 werden veel minder nieuwbouwwoningen verkocht. In juli, augustus en september kregen 3800 nieuwbouwwoningen een eigenaar, bijna 30 procent minder dan in dezelfde periode een jaar eerder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Tot oktober werden er in totaal 10.463 nieuwbouwwoningen verkocht in 2023 en dat is het laagste aantal sinds de start van de meting acht jaar geleden. In de eerste twee kwartalen van vorig jaar halveerde de verkoop van nieuwbouwwoningen zelfs. In april, mei en juni 2023 ging het om de grootste daling sinds 2015.

Die sterke afname kwam eerder door de hogere hypotheekrente en de malaise in de woningbouw. Er worden al langere tijd veel minder woningen gebouwd dan het demissionair kabinet beoogt. Het is moeilijk om geschikte bouwlocaties te vinden en stikstofproblemen maken het lastiger om een milieuvergunning te krijgen.

Bovendien worden potentiële kopers afgeschrikt door hoge overbruggingskosten, signaleerde makelaarsvereniging NVM afgelopen donderdag. Kopers van nieuwbouwwoningen zijn vaak tienduizenden euro’s extra kwijt om de periode te overbruggen dat ze op de oplevering moeten wachten.

Een nieuwbouwwoning was in het derde kwartaal ook hoger geprijsd en kostte gemiddeld bijna 501.000 euro. Maar in combinatie met de prijzen van bestaande woningen lagen de huizenprijzen in zijn algemeenheid wel lager dan een jaar eerder.