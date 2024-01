Volkswagen: productieproblemen voorkomen door omvaren schepen

Het Duitse autoconcern Volkswagen heeft problemen met de productie voorkomen door al sinds december schepen met onderdelen uit Azië om te laten varen rond Afrika in plaats van door de Rode Zee. Dat heeft een woordvoerder van het bedrijf gezegd. Tesla en Volvo Cars hebben juist wel te maken met verstoringen bij de productie omdat schepen vertraging oplopen door aanvallen van Houthi-rebellen uit Jemen op de scheepvaart in de Rode Zee.

Maar volgens Volkswagen is snel na het uitbreken van de crisis in de Rode Zee vorige maand besloten schepen te laten varen via Kaap de Goede Hoop in plaats van door het Suezkanaal. Daardoor nemen de leveringstijden wel met twee weken toe, maar daarmee is volgens het autobedrijf rekening gehouden in de productieschema’s.

Tesla maakte vorige week bekend dat de productie bij zijn fabriek in de buurt van Berlijn eind deze maand voor twee weken grotendeels stil zal worden gelegd door een gebrek aan onderdelen en Volvo Cars heeft een fabriek in België enkele dagen stilgelegd om vertragingen met de aanvoer van onderdelen. Volgens kenners halen Europese autofabrikanten ongeveer 70 procent van hun onderdelen via de Rode Zee uit Azië. Grote containerrederijen als Maersk en Hapag-Lloyd mijden de Rode Zee ook.