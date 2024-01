Zonne-energiebedrijf Soly breidt uit naar nog vijf landen

Het Nederlandse zonne-energiebedrijf Soly blijft internationaal doorgroeien. Dankzij het ophalen van 30 miljoen euro bij investeerders breidt de onderneming van de broers Patrick en Milan van der Meulen dit jaar en volgend jaar uit naar Italië, Frankrijk en Scandinavië. Daarmee gaat het aantal landen waar Soly actief is snel van vijf naar tien.

Soly kreeg afgelopen jaar te maken met de algehele afgenomen belangstelling in zonnepanelen. Door het goedkoper worden van energie gingen minder mensen op zoek naar alternatieven voor fossiele vormen. Het in 2013 opgerichte bedrijf keek daar echter niet van op en verdrievoudigde, mede door de internationale groei, alsnog de omzet.

In Nederland liggen volgens de broers Van der Meulen al vrij veel zonnepanelen, wat heeft geleid tot een positie in de top van Europa. In andere landen is voor Soly dan ook meer groei te behalen. Ook liggen de winstmarges daar hoger, door de lagere hoeveelheid concurrentie. Dit jaar start de onderneming in Italië, Oostenrijk, Zwitserland en Spanje. In 2025 volgen Frankrijk en de Scandinavische landen.

Nederland loopt volgens de ondernemers wel achter door vast te houden aan de salderingsregeling. Die overheidsregeling, waardoor zonnepaneleneigenaars geld terugkrijgen voor de extra energie die zij opwekken, is in de ogen van Soly te aantrekkelijk en draagt daardoor niet bij aan het voorkomen dat het elektriciteitsnet volloopt.

De broers maken zich hier zelf geen zorgen over. Het bedrijf, met nu zo’n 160 medewerkers, denkt de oplossing zelf in handen te hebben door energie lokaal op te slaan in een thuisbatterij. “Van alle nieuwe aanvragen betreft 30 procent een aanvraag voor een thuisbatterij”, zegt Patrick. Die moeten netbeheerders gaan helpen bij het tegengaan van de problemen op het volle stroomnet.