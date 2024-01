Aandacht voor Fastned en Air France-KLM op Damrak

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht dinsdag onder meer uit naar Fastned. Het snellaadbedrijf liet weten in het vierde kwartaal een sterke omzetgroei te hebben geboekt. Het bedrijf zag de laadinkomsten met 44 procent toenemen tot ruim 19 miljoen euro. Het aantal laadsessies bedroeg bijna 1,3 miljoen en de brutowinst steeg met 77 procent tot dik 14 miljoen euro. Fastned had eind 2023 297 laadstations. Dinsdag kondigde het bedrijf ook aan zijn eerste snellaadstation in Spanje te gaan bouwen. Het bedrijf zal daarmee in negen landen actief zijn.

Air France-KLM en de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM kondigden aan om zich met ingang van 31 maart terug te trekken uit hun bestaande overeenkomsten. In mei 2022 maakten Air France-KLM en CMA CGM nog hun voornemen bekend om een commerciële samenwerking op het gebied van vracht aan te gaan, die in april 2023 van kracht werd. Het strakke regelgevingsklimaat op bepaalde belangrijke markten heeft volgens de bedrijven echter verhinderd dat de samenwerking optimaal functioneerde.

Op Wall Street keren beleggers daarnaast weer terug na een lang weekend. Maandag bleven de New Yorkse beurzen dicht vanwege Martin Luther King Day. Op Wall Street wordt uitgekeken naar de kwartaalcijfers van de grote Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley, die later op de dag naar buiten komen.

De AEX-index op het Damrak lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen dinsdag omlaag. De Nikkei in Tokio staakte de recente sterke opmars en sloot 0,8 procent lager. De Hang Seng-index in Hongkong raakte tussentijds ruim 2 procent kwijt.

De beurs in Shanghai daalde 0,1 procent in afwachting van een reeks van nieuwe gegevens over de Chinese economie. Zo worden woensdag de industriële productie, winkelverkopen en de economische groei over het vierde kwartaal bekendgemaakt.

Op Beursplein 5 zal ABN AMRO mogelijk tegenwind ondervinden van een adviesverlaging. Analisten van de Amerikaanse bank JPMorgan schroefden hun aanbeveling terug naar verkopen. Betaalbedrijf Adyen zal mogelijk profiteren van een koopadvies door investeringsbank Stifel.

De euro was 1,0917 dollar waard, tegen 1,0949 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,3 procent minder op 72,46 dollar. Brentolie werd 0,1 procent duurder op 78,20 dollar per vat.