Air France-KLM daalt op Damrak, Fastned wint na cijfers

Air France-KLM behoorde dinsdag tot de grote dalers op de Amsterdamse beurs. De luchtvaartcombinatie en de Franse logistieke dienstverlener CMA CGM beëindigen hun luchtvrachtovereenkomst die de twee bedrijven twee jaar geleden hebben gesloten. Door “strakke regelgeving” in belangrijke markten kan de samenwerking die in april vorig jaar inging volgens Air France-KLM niet goed functioneren. De samenwerking stopt op 31 maart.

De luchtvaartmaatschappij laat wel weten dat de twee bedrijven willen blijven samenwerken en in gesprek zijn over een nieuwe relatie waarbij ze onafhankelijk van elkaar opereren. Als onderdeel van de oude samenwerkingsdeal nam CMA CGM een flink belang in Air France-KLM. CMA CGM mag dat belang nu vanaf 28 februari 2025 verkopen. De aandeelhouder treedt daarnaast per 31 maart terug uit de Raad van Bestuur van Air France-KLM. Het aandeel Air France-KLM zakte ruim 2 procent. Ook zijn door het winterweer veel vluchten op Schiphol geannuleerd of vertraagd.

Bij de kleinere bedrijven deed Fastned goede zaken. Het snellaadbedrijf boekte in het vierde kwartaal een sterke omzetgroei en zag het aantal laadsessies en de brutowinst flink stijgen. Het bedrijf kondigde ook aan zijn eerste snellaadstation in Spanje te gaan bouwen. Fastned zal daarmee in negen landen actief zijn. Het aandeel won 2,8 procent.

De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,5 procent lager op 774,49 punten. De MidKap daalde 0,7 procent tot 886,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs verloren tot 0,7 procent.

ABN AMRO kampte met een verkoopadvies door zakenbank JPMorgan en was de grootste daler in de AEX, met een min van 2,6 procent. Techinvesteerder Prosus volgde met een verlies van 1,8 procent. Aegon voerde de schaarse stijgers aan met een plus van 0,3 procent. De verzekeraar werd door Citi op de kooplijst gezet.

In de MidKap ging Just Eat Takeaway (min 3 procent) verder omlaag. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, dat woensdag met een handelsbericht komt, kelderde een dag eerder al ruim 8 procent door een verkoopadvies van de Franse zakenbank BNP Paribas Exane.

De euro was 1,0913 dollar waard, tegen 1,0949 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,7 procent minder op 72,17 dollar. Brentolie werd 0,3 procent goedkoper op 77,89 dollar per vat.