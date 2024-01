Baas OpenAI: chatbots hebben tekst The New York Times niet nodig

OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, heeft helemaal geen teksten van partijen als The New York Times (NYT) nodig om chatbots te trainen. Met die opmerking reageerde OpenAI-topman Sam Altman dinsdag op de recente beschuldiging dat zijn start-up met het trainen auteursrechten schendt van de Amerikaanse krant.

Een paar weken terug klaagde NYT de techbedrijven aan omdat ze zonder toestemming artikelen hebben gebruikt om chatbots mee te trainen. Volgens Altman schat de krant de waarde van de eigen teksten voor chatbots evenwel te hoog in.

Sommige mensen denken dat we alle trainingsdata nodig hebben en dat hun data heel waardevol is, vertelde hij op de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. “Eigenlijk is dat meestal niet het geval. We willen bijvoorbeeld niet trainen met de gegevens van The New York Times.”