Beurswaarde Spirit Airlines bijna gehalveerd op Wall Street

De beurswaarde van Spirit Airlines is dinsdag nagenoeg gehalveerd op de beurzen in New York. Beleggers op Wall Street schrokken flink van een besluit van een rechter waarin de overname van de Amerikaanse luchtvaartmaatschappij door branchegenoot JetBlue Airways werd geblokkeerd. Met die deal was 3,8 miljard dollar gemoeid.

JetBlue en Spirit voerden aan dat consolidatie de enige manier is waarop kleinere luchtvaartmaatschappijen effectief kunnen concurreren met de grotere dominante rivalen. Maar een rechter wees erop dat consumenten waarschijnlijk de dupe zouden worden van de samensmelting, omdat de prijzen van vliegtickets dan voor veel routes mogelijk stijgen.

Het aandeel JetBlue werd na de uitspraak bijna 5 procent hoger gezet. Beleggers reageerden hier waarschijnlijk verheugd omdat de onderneming wellicht niet meer zoveel geld hoeft neer te tellen voor een overname. JetBlue en Spirit kunnen nog wel in beroep gaan tegen het besluit van de rechter.

Verder was Boeing een grote daler op de beurs. Het aandeel, dat vorige week al veel had ingeleverd, verloor bijna 8 procent. De koers van Boeing staat de laatste tijd flink onder druk door het recente incident met een Boeing 737 MAX 9 die een deurpaneel verloor tijdens een vlucht.

De algehele stemming op Wall Street bleef terughoudend. Federal Reserve-bestuurder Christopher Waller temperde het sentiment door te zeggen dat er bij de centrale bank geen haast moet worden gemaakt met het verlagen van de rente. De Dow-Jonesindex eindigde 0,6 procent lager op 37.361,12 punten. De brede S&P 500 zakte 0,4 procent tot 4765,98 punten en techgraadmeter Nasdaq daalde 0,2 procent tot 14.944,35 punten.

Microsoft behoorde wel tot de winnaars, met een koerswinst van 0,5 procent. Het Britse telecomconcern Vodafone heeft een overeenkomst gesloten met het techconcern om de komende tien jaar 1,5 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van een reeks van activiteiten.

Apple zakte juist ruim 1 procent. De iPhone-maker werd afgelopen vrijdag al door Microsoft ingehaald als ’s werelds waardevolste beursbedrijf. Voor Apple pakte een beslissing van het Hooggerechtshof om een beroepszaak te weigeren dinsdag ongunstig uit. Daardoor krijgen ontwikkelaars van apps in de Verenigde Staten de mogelijkheid om iPhone-gebruikers door te verwijzen naar goedkopere betaalopties buiten het systeem van Apple. Dit kan Apple vele miljarden aan inkomsten kosten.