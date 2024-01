Bronnen: oliegiganten dicht bij schikking om olieveld Kazachstan

De North Caspian Operating Company (NCOC), een consortium van grote oliebedrijven waaronder Shell, is dicht bij een schikking in een geschil met Kazachstan. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Centraal in het geschil staat het Kashagan-olieveld dat NCOC beheert. Volgens Kazachstan heeft de beheerder veel meer dan de wettelijk toegestane hoeveelheid zwavel opgeslagen bij het veld.

Volgens de bronnen ligt er nu een conceptschikking voor waarin NCOC bereid is te schikken voor een bedrag van 5 miljard dollar, omgerekend zo’n 4,6 miljard euro. In ruil daarvoor zou Kazachstan stoppen met het vervolgen van de uitbater van het grootste olieveld van het land. Verder zou NCOC bereid zijn om extra te investeren in sociale projecten in Kazachstan. Die uitgaven bedragen volgens een van de bronnen 110 miljoen dollar over een periode van twee jaar.

De beschuldiging van Kazachstan over de illegale zwavelopslag kwam vorig jaar nog voor de rechter. Daar eiste de overheid een veel hogere boete dan het schikkingsbedrag. NCOC ontkende echter elke overtreding en trok uiteindelijk aan het langste eind. Maar de regering bleef overtuigd en probeerde daarop de boete af te dwingen door in hoger beroep te gaan.

Naast de onenigheid over zwavelopslag is er nog een geschil over de omzet van NCOC. Daarin beschuldigt de overheid van Kazachstan het consortium van het afromen van de omzet, voor deze met het land werd gedeeld. Dat zou gaan om een bedrag van 13 miljard dollar, waarover Kazachstan een internationale arbitragezaak is gestart. De oliebedrijven hebben een afspraak om de omzet te delen met Kazachstan, maar mogen bepaalde kosten eerst van de omzet aftrekken.