Deutsche Bank: bankconsolidatie bij juiste marktomstandigheden

Consolidatie in de bankensector is goed, maar de marktomstandigheden voor fusies en overnames moeten dan wel juist zijn. Dat heeft de financieel directeur van Deutsche Bank gezegd op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos. Vorige week vrijdag werd door persbureau Bloomberg nog gemeld dat de grootste bank van Duitsland mogelijk interesse heeft in ABN AMRO.

“Voor een langere tijd zijn we voorstander van consolidatie in de industrie, maar we hebben ook gezegd dat de condities en voorwaarden dan juist moeten zijn”, aldus financieel topman James von Moltke. “We blijven de boel in de gaten houden.”

Von Moltke wil niet ingaan op wat specifiek zou worden overwogen. Bloomberg meldde op basis van bronnen dat bij Deutsche Bank naar een grote Europese bank wordt gekeken en dat ABN AMRO tot de mogelijkheden behoort, net als het Duitse Commerzbank. Met een overname zou Deutsche Bank zijn stagnerende beurskoers willen aanjagen. Er zouden achter de schermen gesprekken worden gevoerd bij Deutsche Bank over mogelijke deals.