Extra kosten zonnepaneel bij Budget Energie, weekendstroom gratis

Ook Budget Energie gaat extra kosten in rekening brengen bij klanten met zonnepanelen op het dak. Tegelijkertijd maakt de energieleverancier groene stroom gratis op de zaterdag- en zondagmiddagen van de lente en zomer. Dan leveren zonnepanelen vaak veel stroom, waar niet genoeg vraag naar is.

Het aantal particulieren met zonnepanelen is de afgelopen jaren hard gestegen. Maar de piekmomenten in de energieopwek zijn vaak niet de momenten dat de vraag naar stroom het hoogst is. Dit zorgt voor een overaanbod met soms zelfs negatieve prijzen. Ook raakt het elektriciteitsnet vaak overbelast door alle teruggeleverde stroom.

Vorig jaar ging energieleverancier Vandebron al over op het verrekenen van extra kosten voor de teruglevering van zonnestroom bij klanten met zonnepanelen. Ook bij veel andere energieleveranciers zijn eigenaren van zonnepanelen vaak duurder uit dan voorheen, zag onder andere vergelijkingssite Keuze.nl.

Budget Energie, met zo’n 800.000 klanten, brengt bij nieuwe klanten met zonnepanelen direct terugleverkosten in rekening. Andere klanten met een variabel contract gaan in maart extra betalen als ze zonnepanelen hebben. Tegelijkertijd zal stroom gratis zijn in de weekenddagen van april tot en met augustus in de middag. Dan hebben bedrijven minder behoefte aan elektriciteit terwijl op zonnige momenten het aanbod wel groot is. Volgens Budget Energie heeft het verplaatsen van veel energieverbruik door particulieren naar het weekend dan het meeste effect om de druk op het energienet te verminderen.