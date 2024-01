Google ontslaat honderden werknemers van advertentieteam

Google ontslaat honderden werknemers van de afdeling die advertenties verkoopt. Daarmee snijdt het Amerikaanse techconcern opnieuw in de eigen organisatie om kosten te besparen.

Vorige week meldde Google al honderden banen te schrappen bij zijn spraakgestuurde assistent, Fitbit, Pixel en Nest. Het techconcern wilde bij die afdelingen bezuinigen, om tegelijk meer te kunnen investeren in kunstmatige intelligentie (AI).

Volgens persbureau Reuters passen de aankondigingen in een bredere trend dat bedrijven in de techsector hun toevlucht nemen tot AI en automatisering om werkzaamheden van mensen over te nemen. Daardoor lijken er dit jaar nog meer ontslagrondes aan te komen in de branche.

Amazon schrapte deze maand ook al honderden banen bij streamingdienst Prime Video en zijn productietak van films en series. Streamingsite Twitch, eveneens in handen van Amazon, zei daarnaast zo’n vijfhonderd mensen te ontslaan, goed voor ongeveer 35 procent van zijn personeelsbestand.

Het is niet bekend hoeveel banen Google precies gaat schrappen. Begin vorig jaar zette Google-moederbedrijf Alphabet nog een streep door 12.000 banen. Dat was toen zo’n 6 procent van al het personeel. Alphabet zei destijds dat het bedrijf last had van tragere groei doordat adverteerders voorzichtiger waren met hun uitgaven.