KLM annuleert 74 vluchten Schiphol door beperkte baancapaciteit

KLM annuleert dinsdag 74 vluchten omdat op Schiphol minder vliegtuigen kunnen opstijgen en landen door het winterse weer. Dat aantal kan nog oplopen, laat een woordvoerder van de luchtvaartmaatschappij weten. Het gaat vooral om bestemmingen binnen Europa.

“Het koude winterse weer leidt tot aanpassingen in de dienstregeling, omdat voor vertrek vliegtuigen ijsvrij moeten worden gemaakt”, aldus de zegsvrouw. Volgens KLM worden passagiers “zo snel mogelijk” over hun annulering of vertraging ge├»nformeerd.

Schiphol meldde eerder dinsdagochtend al dat ruim honderd vluchten op de luchthaven vertraagd zijn en tientallen geannuleerd door de winterse weersomstandigheden. Op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport zijn geen verstoringen door het winterweer, lieten woordvoerders van beide luchthavens weten.