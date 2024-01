KVK: meer stoppers en kleine toename starters in 2023

Het aantal ondernemingen dat vorig jaar stopte, is fors toegenomen. Ook het aantal faillissementen nam in 2023 sterk toe. Het aantal starters liet daarbij slechts een geringe toename zien, meldt de Kamer van Koophandel (KVK) in het Jaarrapport Bedrijvendynamiek 2023.

Het aantal ondernemingen dat stopte, kwam uit op bijna 147.500. Dat waren er 8 procent meer dan in 2022. In 2023 waren er ruim 276.000 startende ondernemingen, ofwel slechts 2 procent meer dan in het jaar ervoor.

Volgens Joris Knoben, hoogleraar Strategie en Ondernemerschap aan de Tilburg School of Economics and Management, blijft het aantal bedrijven wel toenemen, maar vlakt de groei duidelijk af. “Met name de stijging van het aantal stoppers is opvallend. Al met al zijn dit duidelijke signalen van een afkoelende economie”, aldus Knoben.

In absolute cijfers nam het aantal in het Handelsregister ingeschreven ondernemingen wel toe. Op 1 januari 2024 waren dat er ruim 2,5 miljoen, tegen iets minder dan 2,4 miljoen een jaar eerder. Dat is een stijging van 5 procent.

Het aantal faillissementen nam in 2023 toe met 64 procent tot ruim 3300. De stijging was het sterkst in de sectoren detailhandel, cultuur, sport en recreatie en de horeca. In de sector detailhandel waren er daarentegen ook veel starters.

Het aantal faillissementen keert volgens Knoben daarmee terug tot het niveau van voor de coronaperiode. De noodzaak om coronasteun en uitgestelde belastingen terug te betalen doet volgens de hoogleraar zoals verwacht steeds meer bedrijven de das om.

De sector gezondheidszorg springt eruit met de grootste daling van het aantal starters en de sterkste toename van het aantal stoppers. Knoben wijst daarbij op de afspraken van het kabinet en brancheorganisaties om de inhuur van zzp’ers in de zorg te beteugelen. Ook de horeca kende naast een bovengemiddeld aantal faillissementen een sterke toename van het aantal stoppers.

Daarnaast was er sprake van een uittocht in de bouwsector. In de bouw kwamen er geen starters bij en nam het aantal stoppers met 19 procent toe. “De vraag naar nieuwe huizen is enorm, maar vanwege vergunningsproblemen en kostenstijgingen wordt er toch maar beperkt gebouwd”, verklaarde Knoben.