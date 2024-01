Laadpalenuitbater Fastned breidt uit naar Spanje

Fastned, bekend van de snellaadstations langs de snelweg, gaat zijn eerste station in Spanje bouwen. Daarna zullen er nog zes volgen, meldt het bedrijf in een handelsupdate. Spanje is het negende land waar Fastned actief zal zijn.

Het eerste station komt in de gemeente Madrid, voor de overige stations meldt Fastned nog geen locatie. Topman Michiel Langezaal erkent dat Spanje nog een lange weg te gaan heeft op het gebied van elektrisch rijden. Maar hij ziet zeker kansen. “Tegelijkertijd was 2023 een goed jaar voor de acceptatie van elektrische voertuigen in Spanje: in 2023 werden 70 procent meer elektrische voertuigen verkocht dan het jaar daarvoor.”

Verder meldt Fastned gedurende het vierde kwartaal 44 procent meer inkomsten uit laadsessies te hebben gehaald in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2022. Die omzet kwam uit op ruim 19 miljoen euro. Ook het aantal sessies zelf steeg fors, met 64 procent tot 1,3 miljoen. Er werden in de laatste drie maanden van 2023 negentien nieuwe laadstations gebouwd. Daarmee staat het totaal nu op 297 stations, goed voor ruim 1700 laders.

Fastned heeft zich het doel gesteld om in 2023 duizend snellaadstations te hebben in heel Europa. Om dat doel te behalen breidde het bedrijf in juli ook al uit naar Denemarken, waar inmiddels het eerste station operationeel is. Verder is Fastned nog actief in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Italië en Duitsland.